Бэрри: "Монреаль" в разговоре с Ковальчуком предложил ему играть ведущую роль в атаке

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" при переговорах с нападающим Ильей Ковальчуком предложил ему играть активную роль в атаке в ведущих звеньях команды. Об этом ТАСС рассказал представляющий интересы игрока в Северной Америке агент Джей Пи Бэрри.

"Монреаль" объявил о подписании контракта с Ковальчуком в пятницу, двухсторонний контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона.

"Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода. "Монреаль" предложил Ковальчуку возможность исполнять атакующую роль в ведущих его звеньях, - сказал Бэрри. - Другие же клубы ждали до 24 февраля, когда закроется трансферное окно. Нам было важно, что Илья возвращается в игру, поскольку он был без команды почти месяц".

"Монреаль" занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 42 очка в 41 матче. Последним клубом Ковальчука был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил россиянина на драфт отказов, после чего он пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Всего за "Лос-Анджелес" он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19 шайб + 24 результативные передачи), в текущем сезоне Ковальчук принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6).