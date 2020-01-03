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КХЛ

СКА потерпел самое крупное поражение в матчах КХЛ, уступив "Йокериту"

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу клуба из Финляндии

ТАСС, 3 января. Петербургский СКА на выезде уступил хельсинкскому "Йокериту" со счетом 0:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 11138 зрителей.

В составе "Йокерита" отличились Брайан О'Нилл (25-я минута), Стив Мозес (35, 56), Петер Регин (31, 38) и Микко Лехтонен (39). СКА проиграл второй период со счетом 0:5, что стало антирекордом клуба по числу пропущенных шайб за один период в матчах КХЛ.

Петербуржцы установили антирекорд клуба в КХЛ, уступив с разницей в шесть шайб. Ранее СКА трижды проигрывал с разницей в пять шайб: на выезде ярославскому "Локомотиву" (0:5) в матче регулярного чемпионата сезона-2008/09 30 декабря 2018 года, в гостях московскому "Спартаку" (1:6) в матче регулярного чемпионата сезона-2012/13 30 ноября 2012 года и в гостях московскому "Динамо" (1:6) в матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина 2012 года, который прошел 3 апреля.

Команды провели 22-й матч в КХЛ, на счету СКА 11 побед в основное время и по два выигранных матча в овертайме и серии буллитов. "Йокерит" выиграл семь матчей, все - в основное время. В текущем сезоне команды встретились во второй раз, в первом матче СКА дома переиграл "Йокерит" со счетом 3:2, матч прошел 15 сентября.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в активе 61 очко в 44 матчах. "Йокерит" идет четвертым в Западной конференции, набрав 57 очков в 42 играх. В следующем туре СКА на выезде сыграет с минским "Динамо" в воскресенье, "Йокерит" в гостях встретится с рижским "Динамо" в понедельник.

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