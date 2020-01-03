Яшин: "Монреаль" ожидает от Ковальчука, что он поможет решить проблемы команды в атаке

"Монреаль" объявил о подписании контракта с россиянином в пятницу, двухсторонний контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона.

"Судя по составу, много лет "Монреаль" в атаке играл не очень сильно. Там хороший вратарь, неплохая оборона, но с голами есть определенные проблемы. Команда ждет от Ильи, чтобы он добавил именно в атаке", - сказал Яшин.

По словам Яшина, нельзя говорить о том, что Ковальчуку предоставлен последний шанс заиграть в НХЛ. "Раз "Монреаль" и Илья подписали соглашение, то, как я вижу, обе стороны пришли к согласию в переговорах и будут вместе работать. Илье хочется пожелать удачи, и надеюсь, что у него все получится", - отметил бывший хоккеист.

"Монреаль" занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 42 очка в 41 матче.