КАЛИНИНГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Калининград подаст заявку на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2021 года, и директорат турнира ее рассмотрит. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Кущенко.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов на вопрос ТАСС о готовности принять Матч звезд заявил, что теоретически город готов к этому.

"Действительно, в перерыве матча губернатор подошел ко мне и предложил рассмотреть Калининград, как место проведения Матча звезд. Речь идет о 2021 годе, - сказал Кущенко. - Мы договорились о том, что Калининград пришлет заявку и мы ее рассмотрим".

Матч звезд Единой лиги ВТБ 2020 года пройдет в Москве 16 февраля.