{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Калининград подаст заявку на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2021 года

В 2020 году игра пройдет в Москве
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Калининград подаст заявку на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2021 года, и директорат турнира ее рассмотрит. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Кущенко.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов на вопрос ТАСС о готовности принять Матч звезд заявил, что теоретически город готов к этому.

"Действительно, в перерыве матча губернатор подошел ко мне и предложил рассмотреть Калининград, как место проведения Матча звезд. Речь идет о 2021 годе, - сказал Кущенко. - Мы договорились о том, что Калининград пришлет заявку и мы ее рассмотрим".

Матч звезд Единой лиги ВТБ 2020 года пройдет в Москве 16 февраля.

Реклама на ТАСС
Еврокубки
Ватутин: поражение от "Панатинаикоса" стало самым обидным для ЦСКА в сезоне Евролиги
Российский клуб уступил в овертайме со счетом 102:106
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС