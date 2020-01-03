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Автогонки

Шесть российских экипажей примут участие в ралли-рейде "Африка Эко Рейс"

Маршрут марафона будет проложен по территории Марокко, Мавритании и Сенегала

ТАСС, 4 января. Гоночный марафон "Африка Эко Рейс" в 12-й раз подряд пройдет по африканскому бездорожью. Вечером 4 января в Монако состоится торжественная церемония старта ралли-рейда, после чего все участники гонки отправятся на паром, который доставит их до порта Танжер в Марокко, где 7 января пройдет первый этап гонки.

Маршрут марафона будет проложен по территории трех стран: Марокко, Мавритании и Сенегала. За 12 спецучастков экипажам предстоит преодолеть более 6,5 тыс. км. 12 января будет организован день отдыха в марокканском городе Дахла, расположенном на побережье Атлантического океана. Гонка завершится 19 января на берегу Розового озера близ столицы Сенегала Дакара.

Организаторы марафона подчеркивают важность экологической составляющей гонки - вся техника, участвующая в ралли-рейде, минимально загрязняет окружающую среду, а маршрут гонки не затрагивает территории национальных парков. Заявку на участие в ралли "Африка Эко Рейс" подали 75 мотоциклистов, а также 56 экипажей в объединенном зачете легковых автомобилей и грузовиков, среди которых есть российские представители.

Сергей Куприянов второй год подряд будет преодолевать африканские пески на багги. В прошлом году он не смог добраться до финиша гонки из-за аварии на седьмом этапе. Ранее Куприянов выступал за рулем "Камаза", где лучшим результатом стала вторая позиция в зачете грузовиков в 2015 году. Куприянов является пресс-секретарем председателя правления ПАО "Газпром".

Защищать титул действующего победителя в категории Т2 (серийные автомобили с минимальными доработками) будет Алексей Титов, который не только является промоутером Гран-при России "Формулы-1", но и сам регулярно участвует в гоночных соревнованиях. В общем автомобильном зачете в прошлом году он финишировал 16-м. Экипажи Андрея Сушенцова и Максима Кирпилева также выступят в этом классе. Два экипажа выставит команда "ГАЗ Рейд Спорт" в категории грузовиков, за рулем которых выступят Болеслав Левицкий и Алексей Хлебов.

История ралли

Впервые ралли-рейд "Африка Эко Рейс" прошел в 2009 году. Его маршрут традиционно проложен через пустыню Сахара и вдали от крупных населенных пунктов. Главным организатором гонки является двукратный победитель ралли-марафона "Париж-Дакар" Жан-Луи Шлессер. С 2009 по 2014 год он неизменно первым пересекал финишную черту в автомобильном зачете.

Российские экипажи пять раз оказывались лучшими по итогам африканского ралли-рейда. В зачете грузовиков представители команды "Камаз-мастер" выигрывали четыре раза: три победы на счету Антона Шибалова (2013, 2015, 2016) и одна - у Андрей Каргинова (2017). Помимо этого, в 2017 году Владимир Васильев, выступая за рулем автомобиля Mini, стал лучшим в автомобильном зачете.

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