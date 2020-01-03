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НХЛ

Последний шанс в НХЛ. Илья Ковальчук подписал двусторонний контракт с "Монреалем"

36-летний хоккеист будет получать $700 тыс. в год, по предыдущему контракту его средняя зарплата составляла более $6 млн
Илья Ковальчук AP Photo/Matt Slocum
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 4 января. Олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" до конца сезона-2019/20. Последним клубом 36-летнего форварда был "Лос-Анджелес", который сначала вывел его из состава, а затем поместил на драфт отказов.

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Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению бывшего главного тренера Уилли Дежардена, который летом был уволен из клуба. В 64 играх регулярного чемпионата сезона-2018/19 Ковальчук набрал 34 очка (16+18) при показателе полезности минус 26. Но приглашение на тренерский мостик команды из Калифорнии Тодда Маклеллана, проповедующего атакующий хоккей, россиянин воспринял положительно.

Неплохое начало сезона в исполнении Ковальчука давало большие надежды на то, что он может вернуться к хорошим кондициям и помогать команде. Однако затем он не только перестал набирать баллы за результативность, но и стал совершать результативные ошибки, влиявшие на исход встреч. Вследствие этого Ковальчук стал худшим в команде по показателю полезности. Российский форвард не выходил на лед с 9 ноября, в текущем сезоне он принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6).

Контракт Ковальчука с "Лос-Анджелесом" был составлен так, что максимально защищал интересы игрока. Россиянина не могли обменять без его согласия и не имели возможности отправить в фарм-клуб даже через драфт отказов. Выкупить контракт клуб мог только по окончании сезона, но зарплата Ковальчука в таком случае учитывалась бы под потолком зарплат, так как соглашение было заключено с хоккеистом старше 35 лет.

15 декабря "Лос-Анджелес" выплатил Ковальчуку заключительный бонус по контракту. Телеканал TSN сообщил, что россиянин откажется от оставшихся по контракту $4,25 млн, которые должны были быть выплачены в следующем сезоне. Спустя день клуб из Калифорнии выставил Ковальчука на драфт отказов, тот прошел его, после чего покинул расположение "Лос-Анджелеса", чтобы дать клубу повод разорвать контракт. После закрытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге стало почти окончательно ясно, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ.

Шанс на перезагрузку

"Монреаль" заключил с Ковальчуком двусторонний контракт. Хоккеист может выступать за "Монреаль" и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (АХЛ), при этом заработная плата игрока при игре за "Монреаль" будет выше, чем во время выступления за фарм-клуб. Зарплата игрока составит $700 тыс. в НХЛ и $70 тыс. в АХЛ. Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен подчеркнул, что клуб не рискует, подписав контракт с российским форвардом, отметив хорошее катание российского форварда.

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"Монреаль" на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче, отставая от зоны плей-офф на 6 очков. Ковальчук не раз заявлял о желании стать членом Тройного золотого клуба, для чего ему не хватает победы в Кубке Стэнли. Шансы сделать это, выступая за "Монреаль", стремятся к нулю. Однако своим решением подписать соглашение на маленькую сумму с командой, не претендующей на высокие места, Ковальчук подчеркнул свое желание играть в хоккей в лучшей лиге мира.

Шанс перезапустить карьеру и выйти на уровень, близкий к прежнему, российскому форварду в "Монреале" предоставится. В составе канадской команды на данный момент травмированы пять нападающих основного состава - Джонатан Друэн, Брендан Галлахер, Джоэль Армия, Пол Байрон и Мэтью Пека. Таким образом, Ковальчук почти гарантированно в ближайшее время получит роль одного из лидеров команды и много игрового времени как в равных составах, так и в большинстве.

"Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода. "Монреаль" предложил Ковальчуку возможность исполнять атакующую роль в ведущих звеньях. Другие же клубы ждали до 24 февраля, когда закроется трансферное окно. Нам было важно, что Илья возвращается в игру, поскольку он был без команды почти месяц", - пояснил ТАСС агент Ковальчука, представляющий интересы игрока в Северной Америке, Джей Пи Бэрри.

Российский агент Ковальчука Юрий Николаев не раз подчеркивал, что для игрока приоритетным является вариант продолжения карьеры в НХЛ. В беседе с ТАСС в пятницу Николаев подчеркнул, что доволен новым контрактом Ковальчука и считает, что он поможет "Монреалю" пробиться в плей-офф. Того же мнения и бывший игрок ряда клубов НХЛ бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира Андрей Николишин.

"Я рад за Илью, что он нашел команду в НХЛ, поскольку это достаточно непросто было в его ситуации. Сейчас у него определенный этап в жизни, если у него не получится в НХЛ, то вряд ли он там потом будет востребован. Поэтому ему нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы показать себя, помочь команде и попасть в плей-офф. Думаю, что Илья зацепился за последний шанс, который ему предоставили, для него важно играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли, он сделает все возможное", - отметил Николишин в беседе с ТАСС.

Карьера Ковальчука

Ковальчук дебютировал в составе "Спартака" в 1999 году. На протяжении двух сезонов он защищал цвета красно-белых в высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 года он был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом "Атланта" (ныне "Виннипег").

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За "Атланту" Ковальчук выступал до 2010 года, в сезоне-2003/04 стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата, забросив 41 шайбу. В сезонах-2005/06 и 2007/08 российский форвард забил по 52 гола. С 2010 по 2013 год Ковальчук выступал за "Нью-Джерси", с которым подписал контракт на 15 лет и дошел до финала Кубка Стэнли.

В 2013 году он перешел в санкт-петербургский СКА, где его зарплата составляла, по данным СМИ, $10,3 млн в год. По оставшемуся контракту с "Нью-Джерси" россиянин должен был получить $77 млн. За расторжение соглашения клуб был вынужден заплатить штраф. В составе СКА Ковальчук дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В 2008 году Ковальчук сначала сравнял счет, а затем забросил победную шайбу в финале чемпионата мира в ворота сборной Канады (5:4, в овертайме) и принес российской национальной команде первую победу на первенствах планеты за 15 лет.

Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды, в 10 матчах он забил два гола и отдал три результативные передачи.

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