Кори Перри дисквалифицировали на пять матчей за удар соперника в "Зимней классике" НХЛ

ТАСС, 4 января. Нападающий "Далласа" Кори Перри получил пятиматчевую дисквалификацию за удар соперника локтем в матче на открытом воздухе против "Нэшвилла", который прошел 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Перри грязно сыграл против защитника соперника Райана Эллиса, за что получил матч-штраф. За время пятимянутного удаления "Нэшвилл" забросил две шайбы, однако "Даллас" одержал волевую победу со счетом 4:2. Эллис после инцидента матч продолжить не сумел, защитник помещен в список травмированных.

Перри был выбран "Анахаймом" под 28-м номером на драфте 2003 года, вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году. По итогам сезона-2010/11 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ("Морис Ришар Трофи") и был назван самым ценным игроком ("Харт Трофи"), Перри четырежды принимал участие в Матче звезд лиги. В составе сборной Канады нападающий выиграл Олимпиаду (2010, 2014) и чемпионат мира (2016), является членом Тройного золотого клуба.

Перри 34 года, в текущем сезоне он набрал 13 (3+10) очков в 34 матчах.