Сборная США по футболу отменила сбор в Катаре из-за изменений в регионе

ТАСС, 4 января. Федерации футбола США приняла решение отменить проведение тренировочного сбора мужской футбольной сборной в Катаре на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерации.

"В связи с развитием событий в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар, где в январе должны были состояться тренировочные сборы. Мы вместе с Футбольной ассоциацией Катара ищем способ позволить нашей команде в ближайшем будущем использовать предлагаемое Катаром оснащение мирового уровня и испытать на себе гостеприимство [этой страны]", - говорится в заявлении.

20-дневный сбор в Катаре должен был начаться 5 января. Отмечается, что Федерация футбола США ищет другие площадки для подготовки к ближайшим матчам.

В 2020 году Катар примет клубный чемпионат мира - ежегодный международный турнир, участие в котором принимают сильнейшие мужские клубные команды каждой из шести континентальных конфедераций ФИФА. В 2022 году в стране пройдет чемпионат мира по футболу.

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