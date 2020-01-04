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Сборная США по футболу отменила сбор в Катаре из-за изменений в регионе

20-дневный сбор в Катаре должен был начаться 5 января
Описание
© AP Photo/Tim Ireland

ТАСС, 4 января. Федерации футбола США приняла решение отменить проведение тренировочного сбора мужской футбольной сборной в Катаре на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерации.

"В связи с развитием событий в регионе сборная США решила отложить поездку в Катар, где в январе должны были состояться тренировочные сборы. Мы вместе с Футбольной ассоциацией Катара ищем способ позволить нашей команде в ближайшем будущем использовать предлагаемое Катаром оснащение мирового уровня и испытать на себе гостеприимство [этой страны]", - говорится в заявлении.

20-дневный сбор в Катаре должен был начаться 5 января. Отмечается, что Федерация футбола США ищет другие площадки для подготовки к ближайшим матчам.

В 2020 году Катар примет клубный чемпионат мира - ежегодный международный турнир, участие в котором принимают сильнейшие мужские клубные команды каждой из шести континентальных конфедераций ФИФА. В 2022 году в стране пройдет чемпионат мира по футболу.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани.

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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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