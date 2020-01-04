{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

WADA определилось с размером ежегодного взноса России в бюджет организации в 2020 году

Размер взноса составит более $1 млн
Описание
© AP Photo/Laurent Gillieron

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более 1 млн долларов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе WADA.

"Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977", - сообщил собеседник ТАСС.

На эту тему
WADA ввело в действие обновленный список запрещенных веществ

С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2019 году Россия заплатила $946 747.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2019 году внесли США ($2 513 651), Япония ($1 502 800 + $163 312 как добровольный взнос) и Канада ($1 256 826).

Существует вероятность, что в 2020 году Россия станет страной, которой придется перечислить WADA самую большую сумму. Это может произойти в случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с претензиями WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Тогда РУСАДА придется заплатить штраф в размере $100 тыс., а России - компенсировать WADA расходы, связанные с продолжающимся расследованием и изучением базы данных московской антидопинговой лаборатории (около $2 млн).

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Лукашенко пообещал главе IIHF организовать в 2021 году один из лучших ЧМ по хоккею
Турнир пройдет в Минске и Риге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС