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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Николишин: хоккеисты Швеции на молодежном ЧМ показывают хорошее движение и контроль шайбы

Команда Швеции сыграет с россиянами в полуфинале турнира

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швеции на нынешнем молодежном чемпионате мира по хоккею показывает хорошее движение и контроль шайбы. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Андрей Николишин.

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Полуфинальный матч Швеция - Россия начнется в чешской Остраве в 17:00 мск. В 1/4 финала россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1, а шведы - хозяев чемпионата мира команду Чехии - 5:0. На нынешнем турнире сборная Швеции на предварительной стадии одержала победы во всех матчах и заняла первое место в группе А.

"Собрались две очень сильные команды, у каждой свои плюсы и минусы. Шведы традиционно с очень хорошим катанием и движением, очень хорошее владение клюшкой, не отбрасываются. С чехами за счет хорошего контроля шайбы они и сделали игру", - сказал Николишин.

"У шведов есть два добротных звена в плане созидания, делающие исход матча. [Нильс] Хёгландер, [Самуэль] Фагемо, [Александр] Хольц с [Лукасом] Раймондом. Два других звена достаточно мобильны, больше, наверное, сдерживающего характера, но все катаются, с хорошим владением шайбой. У нас тоже много сильных сторон: мы крупнее, сильнее, очень сильные вратари что у нас, что у них", - добавил он.

Во втором полуфинале в субботу сыграют сборные Канады и Финляндии. Встреча начнется в 21:00 мск. Финальный матч состоится в воскресенье.

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