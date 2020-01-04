Лукашенко пообещал главе IIHF организовать в 2021 году один из лучших ЧМ по хоккею

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Белоруссия вместе с Латвией проведут в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею. Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

"Я очень благодарен международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Белоруссии и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира", - отметил белорусский президент, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко благодарен Фазелю за его приезд в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея. Белорусский лидер не исключил, что в будущем будет расширено число участников турнира. "Желающих приехать огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами, хотелось бы, чтобы их было больше", - заявил Лукашенко.

Решение о проведении ЧМ-2021 было принято в мае 2017 года в немецком Кёльне на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея. Чемпионат мира пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая 2021 года. В нем примут участие 16 команд. В Минске состоятся игры одной группы (восемь команд), а также два четвертьфинальных и два полуфинальных матча, встреча за третье место и финал.