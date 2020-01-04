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"Тур де Ски"

Вяльбе: результаты спринта на "Тур де Ски" говорят о лидерстве Клебо в этой дисциплине

Норвежец в финальном забеге показал результат 3 минуты 3,78 секунды, опередив россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты классического спринта в лыжных гонках в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме показывают, что норвежец Йоханнес Клебо является лидером в этой дисциплине. Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Клебо в финальном забеге показал результат 3 минуты 3,78 секунды, финишировавший вторым россиянин Сергей Устюгов проиграл победителю 0,70 секунды, Александр Большунов стал третьим (отставание 1,33 секунды).

"Клебо сейчас лидер в классическом спринте, это его "коронка". Мы всегда хотим, чтобы наши были первыми, но на сегодняшний день он лучший спринтер в мире, - сказала Вяльбе. - Что касается общего зачета "Тура", то все решаться будет завтра, завтра главная гонка. Да, он отобрал какие-то секунды, но ребята будут с ним бороться".

Заключительная мужская гонка в рамках "Тур де Ски" пройдет 5 января, когда состоится масс-старт на 10 км.

Теги
Вяльбе, Елена Валерьевна"Тур де Ски"
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