Старыгин: казахстанские хоккеисты верят в сохранение прописки в элитном дивизионе МЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Казахстана верят в победу в решающем матче с командой Германии за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира на следующий год. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Казахстана Сергей Старыгин.

В субботу сборная Казахстана выиграла у команды Германии со счетом 4:1 и сравняла счет в серии до двух побед - 1-1. В четверг сильнее оказались немцы (4:0). Решающая встреча состоится в воскресенье в Остраве.

"Мы сегодня первый раз на турнире первыми забили - это очень важно. Потом дотерпели, довели матч до победы. Завтра все начнется с нуля. Мы можем победить, и игроки это прекрасно понимают и верят", - отметил Старыгин.

"В первом матче мы первый период тоже провели хорошо, а во втором и третьем провалились. Мы указали ребятам на ошибки, сегодня они их исправили, хотя все равно удалений было много для такого матча. Немцы создавали нам проблемы, они перебросали нас. Когда позволяли им двигаться, у них было много моментов", - добавил главный тренер сборной Казахстана.

Место проигравшего в воскресенье в элитном дивизионе на следующий год займет сборная Австрии.