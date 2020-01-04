Крянин: лыжники Большунов и Устюгов имеют возможность выиграть "Тур де Ски"

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Александр Большунов и Сергей Устюгов имеют шансы выиграть многодневную лыжную гонку "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

После спринтерской классической гонки на этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме в общем зачете "Тура" на первое место вышел победитель спринта норвежец Йоханнес Клебо, его промежуточный результат - 2 часа 26 минут 59 секунд, вторым идет финишировавший третьим Александр Большунов, проигрывающий норвежцу одну секунду, на третьем месте расположился ставший в спринте вторым Сергей Устюгов (+15).

"Ребята делали все возможное, отрабатывали на сто процентов. Мы знаем этот кинжальный финиш у Клебо, и, может, трасса для него подходит, выкатом на финиш он пользуется на максимум, - сказал Крянин. - Но ребята свои шансы в "Туре" тоже использовали, и перед завтрашним днем отрыв будет небольшим. Завтра гора решит, кто будет победителем, как и предсказывалось, за победу будут бороться три человека - Клебо, Большунов и Устюгов".

"Загадывать - штука неблагодарная, шансы есть у всех. Саша Большунов - хороший классист и очень здорово может отработать дистанцию в гору. У Устюгова лучше получается "коньком", он совершал восхождение на эту гору. Неизвестно, как будет себя чувствовать Клебо, как кому дастся гора", - добавил он.

В женском спринтерском финале Наталья Непряева заняла последнее место, упав на старте гонки. "Я так понял, что при сужении лыжни она не успела встать в нее и пыталась проскочить между спортсменами. Ей не повезло, но тут, как говорится, "50 на 50", надо было занимать лыжню. Обвинить тут никого нельзя, Наталья делала то, что надо было делать, но получилось, что она упала", - отметил Крянин.

Заключительные гонки "Тур де Ски" пройдут 5 января, когда состоится масс-старт у женщин и мужчин. "Она в финале, это тоже достижение, отрыв перед завтрашней гонкой будет небольшим. Будем надеяться, что завтра она будет на подиуме", - добавил он.