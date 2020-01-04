Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Сборная России в овертайме победила команду Швеции со счетом 5:4 в полуфинальном матче молодежного чемпионата по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии. Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей. В составе россиян в основное время отличились Иван Морозов (4-я минута), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49), у шведов шайбы на счету Расмуса Сандина (1, 32), Самуэля Фагемо (15) и Нильса Лундквиста (45). Победную шайбу на 64-й минуте забросил Морозов. На пятой минуте матча за удар в голову капитана россиян Григория Денисенко до конца встречи был удален лучший бомбардир турнира Нильс Хёгландер, в активе шведа пять голов и пять результативных передач. После четвертой пропущенной шайбы на 45-й минуте Амир Мифтахов сменил Ярослава Аскарова в воротах сборной России.

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Лучшим игроком матча в составе сборной России признан Соколов, у шведов - Сандин. Впервые на этом турнире в первом периоде были заброшены пять шайб, самым результативным периодом является вторая двадцатиминутка в матче группового этапа между сборными Финляндии и Словакии (8:1), тогда команды отличились шесть раз. Шайба Сандина, заброшенная на 16-й секунде, стала самой быстрой на турнире, до этого автором самого быстрого гола на текущем мировом первенстве был немец Лукас Райхель, открывший счет во встрече группового этапа с командой Чехии (3:4), для этого ему понадобилась 1 минута 41 секунда. Две шайбы россияне забросили в большинстве, сборная России реализует численное преимущество в течение трех последних игр, каждый раз забивая как минимум дважды. Форвард сборной России Никита Александров, отметившийся в матче голевой передачей, набирает очки на протяжении всех шести игр турнира (1+6), что является повторением рекорда среди игроков российской сборной. До него в шести матчах подряд очки набирали Игорь Григоренко, Александр Пережогин (оба - МЧМ-2003) и Кирилл Петров (МЧМ-2010). Отметившийся дублем Морозов отличился впервые на турнире. Сборная России в 14-й раз сыграет в финале молодежного чемпионата мира, россияне четырежды становились победителями первенства и девять раз завоевывали серебряные медали. В другом полуфинале в субботу сборная Канады сыграет с действующим чемпионом турнира - командой Финляндии. Начало матча - 21:00 мск. Финальный матч пройдет в воскресенье (начало - 21:00 мск). Начало встречи Перед началом встречи под вопросом было участие в игре нападающего второго звена сборной России Павла Дорофеева, который забросил три шайбы на турнире. В предматчевой тренировке в пятницу он участие не принимал. Но к дню важнейшего матча российские врачи сумели поставить форварда на ноги, и он с первых минут занял свое место в тройке с Морозовым и Александровым. Остальные сочетания россиян также изменений не претерпели.

На трибунах арены в Остраве было примерно одинаковое количество российских и шведских болельщиков. Больше всего мест занимали канадцы, которые в большинстве своем отдавали свои симпатии сборной Швеции. Команды начали матч без разведки, уже на 16-й секунде Сандин мощным броском от синей линии после выигранного его партнером вбрасывания пробил Ярослава Аскарова. После этого российские хоккеисты провели ударную десятиминутку. Шведы помогли сборной России недисциплинированной игрой. Сначала на скамейку штрафников отправился Александр Хольц, а затем большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан лучший бомбардир турнира Хёгландер, грубо атаковавший в голову капитана российской команды Денисенко.

Nils Höglander gets kicked out of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/IlMopR3b8j — Lassi Alanen (@lassialanen) January 4, 2020

Первое удаление реализовал Морозов, забросивший свою дебютную шайбу на турнире, а за грубость против капитана шведов наказал Хованов. Но больше реализовать пятиминутное удаление российским хоккеистам не удалось. Уже в равных составах третью шайбу забросил Соколов после грубейшей ошибки вратаря шведской команды Хуго Альнефельта, которой клюшкой как следует не попал по шайбе и выложил ее точно на российского нападающего. После получения довольно комфортного преимущества в счете дисциплина подвела уже российскую сборную - неоправданное удаление получил Александр Романов. В большинстве свою седьмую шайбу на чемпионате мира забросил лучший снайпер турнира Фагемо. Тут же шведы могли сравнять счет, защитник Тобиас Бьорнфут мощным броском завершил сольный проход из своей зоны, шайба прошила неуверенно действовавшего Аскарова и покатилась в его ворота, но защитник Даниил Журавлев технично вытащил ее с ленточки ворот, подстраховав своего голкипера. Развязка Второй период начался с атак сборной Швеции, которая владела игровым преимуществом в первой половине двадцатиминутки. Гол Сандина в большинстве стал логичным завершением отрезка. В моменте с удалением Хованов получил не только малый двухминутный штраф, но и дисциплинарный десятиминутный за атаку в область шеи. Шведы без Хёгландера поменяли розыгрыш большинства, больше используя щелчки защитников, что и принесло результат. После пропущенной шайбы россияне забрали инициативу в свои руки и до конца периода имели несколько голевых возможностей. Но вратарь скандинавов Альнефельт собрался после плохого первого периода и в одном из эпизодов совершил, возможно, лучший сейв турнира. Марченко с двух метров бросал, казалось бы, в пустые ворота, но голкипер успел выставить клюшку, в которую и попала шайба. Арбитры для уверенности решили посмотреть видеоповтор, подозревая, что Альнефельт мог вытащить шайбу уже из-за линии ворот, но все было чисто. Похожее спасение Альнефельт совершил в финале юниорского чемпионата мира прошлого года, причем и тогда он сделал это при счете 3:3. В тот раз вратаря шведской сборной не сумел переиграть Василий Подколзин. Шведы тогда победили в овертайме со счетом 4:3.

The goal that secures either a gold or silver medal for the Russians! pic.twitter.com/1QsRX9jkfZ — TSN (@TSN_Sports) January 4, 2020