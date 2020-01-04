Замула, Воронков и Денисенко названы лучшими игроками сборной России на МЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Защитник Егор Замула и нападающие Дмитрий Воронков и Григорий Денисенко признаны лучшими игроками сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии.

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Замула на текущем мировом первенстве провел шесть матчей, в которых набрал четыре (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка. На счету Денисенко 7 (2+5) очков, Воронков также набрал 7 (3+4) очков на турнире.

Сборная России в субботу в овертайме победила команду Швеции (5:4) и вышла в финал молодежного первенства мира, где встретится с победителем второй полуфинальной встречи между сборными Канады и Финляндии. Этот матч пройдет позднее в субботу, начало - 21:00 мск.

Молодежный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января. Финальный матч начнется в 21:00 мск.