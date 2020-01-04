Третьяк: голкипер Мифтахов хорошо вошел в полуфинальный матч молодежного ЧМ

Россияне вышли в финал турнира, обыграв шведов в овертайме со счетом 5:4. Мифтахов сменил Ярослава Аскарова в воротах сборной России после четвертой пропущенной шайбы на 45-й минуте.

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Амир Мифтахов хорошо вошел в полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею против команды Швеции. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Я очень переживал за Мифтахова, поскольку в такую игру сразу очень тяжело войти. У него хороший характер, тренерам было виднее, и он молодец, вошел в игру, - сказал Третьяк. - Это бойцы, у нас растут новые звездочки, они показали настоящий характер. Сколько нужно мужества, характера, чтобы переломить ход такой игры".

В ходе матча сборная России вела со счетом 3:1. "Игра была равной, в ней все могло произойти, не забывайте, что это играют 20-летние. Вспомните, как мы проигрывали 0:3 в финале канадцам в 2011 году, в третьем периоде забили пять шайб, такого никто такого не ожидал. Это ведь не первые команды играют, у них такое может быть", - отметил Третьяк.

"Если бы национальная команда выигрывала 3:1, она удержала бы такой счет. Это молодежь, ей это свойственно", - добавил он.

Финал, в котором россияне сыграют с победителем матча между командами Канады и Финляндии, начнется 5 января в 21:00 мск.