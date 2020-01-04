Третьяк выразил желание, чтобы сборная России в финале молодежного ЧМ сыграла с канадцами

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк хотел бы, чтобы россияне в финале молодежного чемпионата мира сыграли против канадцев. Об этом он рассказал ТАСС.

Россияне вышли в финал турнира, обыграв шведов в овертайме со счетом 5:4. Их соперник определится в полуфинале Канада - Финляндия, который начнется в 21:00 мск.

"Для меня лучше, чтобы мы в финале играли с канадцами. Финны играют от обороны, с ними очень трудно. Канадцы же показывают открытый хоккей", - сказал Третьяк.

В матче группового этапа текущего турнира россияне разгромили сборную Канады со счетом 6:0.