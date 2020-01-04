Брагин: Мифтахов с большой долей вероятности сыграет в воротах россиян в финале МЧМ

В субботу сборная России в овертайме полуфинального матча обыграла шведов со счетом 5:4, в воротах с первых минут играл Ярослав Аскаров, в третьем периоде он был заменен на Мифтахова после четвертой пропущенной шайбы.

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Голкипер Амир Мифтахов в большой вероятностью займет место в воротах в финальном матче молодежного чемпионата по хоккею в Чехии. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Брагин.

"Финал, скорее всего, начнет Мифтахов, - сказал Брагин. - Не сказать, что Аскаров сыграл плохо. Надо посмотреть еще, что там были за помехи. Но в таких играх вратарь должен выручать".

В первом матче турнира с командой Чехии (3:4) Аскаров пропустил четыре шайбы и также был заменен на Мифтахова после второго периода. Мифтахов вышел в стартовом составе на две следующие игры - с канадцами (6:0) и американцами (1:3). Во встрече с командой США (1:3) после третьей пропущенной Мифтаховым шайбы место в воротах вновь занял Аскаров, который затем провел игру с немцами (6:1) и четвертьфинальную встречу со швейцарцами (3:1).

В финальном матче сборная России 5 января встретится с победителем второй полуфинальной встречи между командами Канады и Финляндия, игра пройдет позднее в субботу, начало - 21:00 мск.