Брагин: хоккеистов сборной России перехлестывали эмоции в полуфинале молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Игроков сборной России в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею со шведами перехлестывали эмоции. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.
В субботу сборная России со счетом 5:4 в овертайме победила команду Швеции.
"Сегодня играли очень неплохо, агрессивно. Старались играть компактно, но пропустили немножко необязательные голы. Самое главное, что даже проигрывая, верили в победу", - отметил Брагин.
"Все понимают, что завтра самая главная игра. Немножко эмоции перехлестывали, удаления опять чуть не стоили нам игры, а так, мы все разобрали, готовились. Они и мы играли в агрессивный и пасовый хоккей. Тут решают нюансы, нам сегодня повезло", - добавил главный тренер сборной России.
Нападающий Иван Морозов, ранее не забросивший на турнире ни одной шайбы, отметился дублем и забросил победную шайбу. "Вчера с ним была серьезная беседа после матча со швейцарцами. Он там неважно сыграл. Это подействовало и сработало", - рассказал Брагин.
В финале сборная России сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами Канады и Финляндии, которая пройдет в субботу и начнется в 21:00 мск. "С нашей стороны в финале никакой закрытой игры не будет. Мы будем также агрессивно играть против любого соперника. Команды немножко разного стиля, важно тактически правильно сыграть", - заключил Брагин.