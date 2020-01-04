Брагин: хоккеистов сборной России перехлестывали эмоции в полуфинале молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Игроков сборной России в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею со шведами перехлестывали эмоции. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.

"Сегодня играли очень неплохо, агрессивно. Старались играть компактно, но пропустили немножко необязательные голы. Самое главное, что даже проигрывая, верили в победу", - отметил Брагин.

"Все понимают, что завтра самая главная игра. Немножко эмоции перехлестывали, удаления опять чуть не стоили нам игры, а так, мы все разобрали, готовились. Они и мы играли в агрессивный и пасовый хоккей. Тут решают нюансы, нам сегодня повезло", - добавил главный тренер сборной России.

Нападающий Иван Морозов, ранее не забросивший на турнире ни одной шайбы, отметился дублем и забросил победную шайбу. "Вчера с ним была серьезная беседа после матча со швейцарцами. Он там неважно сыграл. Это подействовало и сработало", - рассказал Брагин.

В финале сборная России сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами Канады и Финляндии, которая пройдет в субботу и начнется в 21:00 мск. "С нашей стороны в финале никакой закрытой игры не будет. Мы будем также агрессивно играть против любого соперника. Команды немножко разного стиля, важно тактически правильно сыграть", - заключил Брагин.