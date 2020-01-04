Хованов: российские хоккеисты были сильнее шведов в равных составах в полуфинале МЧМ

В субботу сборная России в овертайме полуфинального матча обыграла шведов со счетом 5:4. Три шайбы шведские хоккеисты забросили в большинстве. Россияне реализовали численное преимущество дважды.

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Сборная России была сильнее команды Швеции при игре в равных составах в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Александр Хованов.

"Шведы не удивили, ожидали от них такой игры. Они хорошо играют в большинстве, мы знали об этом, удаления нас опять подвели, весь турнир нас преследуют. Но я считаю, что мы хорошо к ним подготовились, в равных составах были сильнее, не дали им ничего сделать", - отметил Хованов.

В середине второго периода Хованов был наказан двухминутным и дисциплинарным десятиминутным штрафом. "Я схлопотал глупое удаление, подвел команду и болельщиков, на скамейке было неприятно. Но я вышел на третий период, мы сравняли счет", - сказал Хованов.

Победную шайбу в овертайме забросил Иван Морозов. "Эмоции, конечно, положительные, мы выиграли игру, никогда в жизни такого матча не играл. Слава богу, что выиграли, спасибо тому, кто нам сверху помог. Ваня Морозов - красава, такой гол забил, который войдет в историю российского хоккея", - заключил Хованов.

В финале, который пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск, сборная России сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами Канады и Финляндии.