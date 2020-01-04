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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Яшин: тренеры сборной скорректируют действия россиян, чтобы меньше удаляться в финале МЧМ

Чемпион мира не считает, что у сборной России есть проблемы с дисциплиной

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею проведет работу над ошибками после полуфинального матча чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), чтобы избежать большого количества удалений в финале турнира. Такое мнение ТАСС в субботу высказал чемпион мира, призер Олимпийских игр и победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной СНГ Алексей Яшин.

В субботу россияне в овертайме победили команду Швеции со счетом 5:4, встреча прошла в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей. Сборная России в 14-й раз сыграет в финале молодежного чемпионата мира, россияне четырежды становились победителями первенства и девять раз завоевывали серебряные медали.

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"Здорово, что выиграли, но сейчас нужно готовиться к финальной игре. У шведов хорошая, техничная команда, но хотелось бы, чтобы у нас сегодня было поменьше удалений. Думаю, что сейчас вся команда, и тренерский штаб, и сами ребята, подкорректируют свои действия и в финале будут меньше удаляться", - отметил Яшин.

"Не сказал бы, что у нас проблемы с дисциплиной. Когда речь идет об удалениях, вопрос не всегда в дисциплине. Сегодня, например, были определенные удаления, когда нужно было просто спасать момент. Да, хотелось бы, чтобы их было меньше, но вот такая получилась игра", - добавил собеседник агентства.

Соперник российской команды определится в матче между сборными Финляндии и Канады. Вторая полуфинальная встреча началась в 21:00 мск. Финальный матч пройдет в воскресенье (начало - 21:00 мск). "Сейчас финны и канадцы только начали играть свой полуфинал, так что у нас даже будет больше времени на восстановление, чем у соперника. Поэтому проблем с восстановлением россиян перед финалом не вижу", - отметил Яшин.

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