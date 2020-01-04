Тренер сборной Швеции: глубина состава помогла россиянам победить в полуфинале МЧМ

"Сборная России абсолютно ничем нас не удивила, мы прекрасно знали, что это великолепная команда, я горжусь своими игроками, мы сумели отыграться со счета 1:3, но потом не смогли выиграть. Я думаю, что глубина состава помогла сборной России победить. У их вратаря (Ярослава Аскарова) были проблемы, но вышел другой и сыграл хорошо. Если вы посмотрите на весь состав, то он очень ровный - такую команду тяжело обыграть", - отметил Монтен.

"Была примерно равная игра двух очень талантливых команд. Российский нападающий забросил великолепную шайбу в овертайме, мы можем только поздравить его. Мы сегодня получали очень много удалений", - добавил главный тренер сборной Швеции.

В финале, который пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск, сборная России сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами Канады и Финляндии.