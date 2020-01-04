{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Тренер сборной Швеции: глубина состава помогла россиянам победить в полуфинале МЧМ

По словам Томаса Монтена, сборная России абсолютно ничем не удивила

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Сборная России победила команду Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею благодаря глубине состава. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Швеции Томас Монтен.

В субботу сборная России в овертайме полуфинального матча обыграла шведов со счетом 5:4.

На эту тему
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

"Сборная России абсолютно ничем нас не удивила, мы прекрасно знали, что это великолепная команда, я горжусь своими игроками, мы сумели отыграться со счета 1:3, но потом не смогли выиграть. Я думаю, что глубина состава помогла сборной России победить. У их вратаря (Ярослава Аскарова) были проблемы, но вышел другой и сыграл хорошо. Если вы посмотрите на весь состав, то он очень ровный - такую команду тяжело обыграть", - отметил Монтен.

"Была примерно равная игра двух очень талантливых команд. Российский нападающий забросил великолепную шайбу в овертайме, мы можем только поздравить его. Мы сегодня получали очень много удалений", - добавил главный тренер сборной Швеции.

В финале, который пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск, сборная России сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами Канады и Финляндии.

Реклама на ТАСС
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Яшин: тренеры сборной скорректируют действия россиян, чтобы меньше удаляться в финале МЧМ
Чемпион мира не считает, что у сборной России есть проблемы с дисциплиной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС