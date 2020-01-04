"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче третьего раунда Кубка Англии

ТАСС, 4 января. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" со счетом 0:0 в гостевом матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.
Согласно регламенту турнира, команды ждет переигровка. "Манчестер Юнайтед" не может обыграть "Вулверхэмптон" на выезде с 18 марта 2012 года, тогда в матче чемпионата Англии манкунианцы разгромили хозяев со счетом 5:0.
Действующий обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" в другом матче игрового дня разгромил на своем поле "Порт Вейл" (4:1), первый гол в этом сезоне забил украинец Александр Зинченко, который провел свой второй матч в стартовом составе после травмы колена. Идущий вторым в таблице чемпионата Англии "Лестер" переиграл дома "Уиган" (2:0).
Перед всеми матчами этой стадии Кубка проходит акция в поддержку обеспокоенности психическим здоровьем.
В воскресенье пройдут еще 11 встреч третьего раунда, среди которых "Ливерпуль" - "Эвертон", "Мидлсбро" - "Тоттенхэм", "Челси" - "Ноттингем Форест".
Результаты других матчей субботы:
- "Бёрнли" - "Петерборо" - 4:2;
- "Бирмингем" - "Блэкберн" - 2:1;
- "Бристоль Сити" - "Шрусбери" - 1:1;
- "Миллуол" - "Ньюпорт" - 3:0;
- "Ротерхэм" - "Халл" - 2:3;
- "Рочдейл" - "Ньюкасл" - 1:1;
- "Брайтон" - "Шеффилд Уэнсдей" - 0:1;
- "Брентфорд" - "Сток Сити" - 1:0;
- "Кардифф" - "Карлайл Юнайтед" - 2:2;
- "Оксфорд Юнайтед" - "Хартлпул Юнайтед" - 4:1;
- "Престон" - "Норвич" - 2:4;
- "Рединг" - "Блэкпул" - 2:2;
- "Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" - 2:0;
- "Уотфорд" - "Транмир Роверс" - 3:3;
- "Фулхэм" - "Астон Вилла" - 2:1;
- "Борнмут" - "Лутон" - 4:0;
- "Флитвуд" - "Портсмут" - 1:2.