"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче третьего раунда Кубка Англии

ТАСС, 4 января. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" со счетом 0:0 в гостевом матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

Согласно регламенту турнира, команды ждет переигровка. "Манчестер Юнайтед" не может обыграть "Вулверхэмптон" на выезде с 18 марта 2012 года, тогда в матче чемпионата Англии манкунианцы разгромили хозяев со счетом 5:0.

Действующий обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" в другом матче игрового дня разгромил на своем поле "Порт Вейл" (4:1), первый гол в этом сезоне забил украинец Александр Зинченко, который провел свой второй матч в стартовом составе после травмы колена. Идущий вторым в таблице чемпионата Англии "Лестер" переиграл дома "Уиган" (2:0).

Перед всеми матчами этой стадии Кубка проходит акция в поддержку обеспокоенности психическим здоровьем.

В воскресенье пройдут еще 11 встреч третьего раунда, среди которых "Ливерпуль" - "Эвертон", "Мидлсбро" - "Тоттенхэм", "Челси" - "Ноттингем Форест".

Результаты других матчей субботы: