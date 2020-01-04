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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче третьего раунда Кубка Англии

Теперь команды ждет переигровка

ТАСС, 4 января. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" со счетом 0:0 в гостевом матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

Согласно регламенту турнира, команды ждет переигровка. "Манчестер Юнайтед" не может обыграть "Вулверхэмптон" на выезде с 18 марта 2012 года, тогда в матче чемпионата Англии манкунианцы разгромили хозяев со счетом 5:0.

Действующий обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" в другом матче игрового дня разгромил на своем поле "Порт Вейл" (4:1), первый гол в этом сезоне забил украинец Александр Зинченко, который провел свой второй матч в стартовом составе после травмы колена. Идущий вторым в таблице чемпионата Англии "Лестер" переиграл дома "Уиган" (2:0).

Перед всеми матчами этой стадии Кубка проходит акция в поддержку обеспокоенности психическим здоровьем.

В воскресенье пройдут еще 11 встреч третьего раунда, среди которых "Ливерпуль" - "Эвертон", "Мидлсбро" - "Тоттенхэм", "Челси" - "Ноттингем Форест".

Результаты других матчей субботы:

  • "Бёрнли" - "Петерборо" - 4:2;
  • "Бирмингем" - "Блэкберн" - 2:1;
  • "Бристоль Сити" - "Шрусбери" - 1:1;
  • "Миллуол" - "Ньюпорт" - 3:0;
  • "Ротерхэм" - "Халл" - 2:3;
  • "Рочдейл" - "Ньюкасл" - 1:1;
  • "Брайтон" - "Шеффилд Уэнсдей" - 0:1;
  • "Брентфорд" - "Сток Сити" - 1:0;
  • "Кардифф" - "Карлайл Юнайтед" - 2:2;
  • "Оксфорд Юнайтед" - "Хартлпул Юнайтед" - 4:1;
  • "Престон" - "Норвич" - 2:4;
  • "Рединг" - "Блэкпул" - 2:2;
  • "Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" - 2:0;
  • "Уотфорд" - "Транмир Роверс" - 3:3;
  • "Фулхэм" - "Астон Вилла" - 2:1;
  • "Борнмут" - "Лутон" - 4:0;
  • "Флитвуд" - "Портсмут" - 1:2.
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