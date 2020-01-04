В Шанхае стартует матч за шахматную корону с участием россиянки Александры Горячкиной

ТАСС, 5 января. Матч за звание чемпионки мира по шахматам между обладательницей короны Цзюй Вэньцзюнь из Китая и россиянкой Александрой Горячкиной стартует в воскресенье.

Первая часть пройдет в Шанхае с 5 по 12 января, вторая - во Владивостоке с 16 по 24 января. Российские шахматистки не выигрывали титул чемпионки мира с 2008 года, когда победила Александра Костенюк.

Горячкиной 21 год, она дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), побеждала на командном чемпионате мира (2017). В возрасте 12 лет Горячкина стала международным гроссмейстером. Среди женщин в более юном возрасте это звание получила только Хоу Ифань.

В июне этого года россиянка выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) она занимает четвертое место (2578 баллов).

Перед матчем Горячкина рассказала ТАСС, что настроена оптимистично. "Подготовку к матчу я начала полгода назад и считаю, что провела хорошую работу. Сделала все, что смогла, уверена в своих силах, - сказала Горячкина. - Цзюй Вэньцзюнь - обладательница титула, и одно это говорит о ее силе. Но я настроена оптимистично".

Цзюй Вэньцзюнь 28 лет. В мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, она обыграла обладательницу титула соотечественницу Тань Чжунъи. В ноябре того же года в Ханты-Мансийске стала чемпионкой мира по нокаут-системе, также она является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018), двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011). В рейтинге FIDE занимает второе место (2584).

Российско-китайское противостояние

FIDE увеличила призовой фонд матча за звание чемпионки мира по сравнению с прошлым и теперь он составляет €500 тыс. Президент федерации Аркадий Дворкович на пресс-конференции в ТАСС в декабре рассказывал, что ожидает интересного российско-китайского противостояния.

12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что у Горячкиной высокие шансы стать чемпионкой мира. "Она очень талантливая шахматистка, у нее есть все возможности победить китаянку. Задача непростая, на сегодняшний день китайская шахматная школа взяла все лучшее, что было в СССР, и даже внесла свои изменения. У них очень серьезная система, которая готовит и помогает шахматистам, Саше предстоит грандиозная задача, думаю, что у нее существует внутренний ресурс, есть способности и талант", - отметил Карпов в беседе с ТАСС.

Первой чемпионкой мира в 1927 году стала Вера Менчик, которая победила на турнире с участием 12 лучших шахматисток мира. Менчик родилась в Москве, однако в 15 лет переехала вместе с родителями в столицу Великобритании. Титулом она владела до 1944 года, пока не погибла в Лондоне в результате немецких бомбежек. С 1950 по 1988 год чемпионками мира были исключительно советские шахматистки - Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе, причем две грузинки владели короной по 13 лет.

Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Костенюк - в 2008-2010 годах, 12 лет назад она победила на турнире по нокаут-системе в Нальчике.