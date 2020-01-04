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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фут: канадские хоккеисты рады сыграть в финале молодежного ЧМ со сборной России

Встреча пройдет в воскресенье

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Игроки сборной Канады рады, что в финале молодежного чемпионата мира по хоккею встретятся с российской национальной командой. Об этом журналистам рассказал нападающий канадской сборной Нолан Фут.

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Финальная встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 по московскому времени. В матче группового этапа сборная России разгромила канадцев со счетом 6:0.

"Мы очень рады сыграть снова со сборной России. Мы помним матч группового этапа, тогда они показали отличный хоккей. Мы видели, как россияне здорово выглядели сегодня в полуфинале. Завтра нас ждет очень тяжелая контактная игра", - отметил Фут.

В матче за третье место сыграют сборные Швеции и Финляндии.

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