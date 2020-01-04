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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хофер: российские хоккеисты прибавили после победы над сборной Канады в группе МЧМ

На групповом этапе россияне победили со счетом 6:0

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная России стала играть еще сильнее после победы над командой Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал вратарь канадской сборной Джоэл Хофер.

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28 декабря в матче второго тура группового этапа сборная России разгромила канадцев со счетом 6:0. Хофер вошел в игру по ходу второго периода и пропустил две шайбы. В воскресенье сборные России и Канады сыграют в финале молодежного чемпионата мира.

"Мы хорошо помним первую игру. С тех пор сборная России стала еще сильнее. Но и мы прибавили. Мы отдадим все силы для победы", - отметил Хофер.

Встреча между сборными России и Канады начнется в 21:00 мск.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборные России и Канады по хоккею в 10-й раз сыграют между собой в финале молодежного ЧМ
Встреча начнется в 21:00 мск
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