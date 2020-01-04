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Футбол в Испании

"Барселона" не сумела удержать победу в матче чемпионата Испании против "Эспаньола"

"Эспаньол" отыгрался на 88-й минуте после удаления в составе "Барселоны"

ТАСС, 5 января. "Барселона" сыграла вничью со счетом 2:2 с "Эспаньолом" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Эспаньола" голы забили Давид Лопес (23-я минута) и У Лэй (88). У "Барселоны" отличились Луис Суарес (50) и Артуро Видаль (59). На 75-й минуте вторую желтую карточку получил голландский полузащитник гостей Френки де Йонг.

Суарес, также отдавший голевую передачу, поучаствовал во всех 10 последних мячах команды (4 гола + 6 передач). У Лэй стал первым китайским футболистом, забившим в ворота "Барселоны". "Эспаньол" не может победить "Барселону" на протяжении пяти встреч (две ничьи, три поражения), последний раз команда побеждала 17 января 2018 года в домашнем матче Кубка Испании (1:0).

"Барселона", не проигрывающая на протяжении восьми встреч чемпионата (пять побед, три ничьи), лидирует в турнирной таблице с 40 очками в 19 матчах, опережая по дополнительным показателям мадридский "Реал". "Эспаньол" находится на последнем, 20-м месте, набрав в 19 турах 11 очков.

В следующем матче "Барселона" 19 января примет "Гранаду", "Эспаньол" в тот же день сыграет в гостях с "Вильярреалом".

В другом матче игрового дня "Валенсия" победила дома "Эйбар" (1:0), восстановившийся от травмы российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 89-й минуте и принял участие во второй игре команды кряду. "Реал" на выезде разгромил "Хетафе" (3:0), дублем отметился центральный защитник Рафаэль Варан. "Атлетико" дома обыграл "Леванте" (2:1).

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