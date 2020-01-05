Винс Картер стал первым баскетболистом в НБА, игравшим в четырех десятилетиях

ТАСС, 5 января. Форвард "Атланты" Винс Картер стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), появлявшимся на площадке в четырех разных десятилетиях.

В ночь на воскресенье 42-летний Картер вышел на паркет в домашнем матче регулярного чемпионата против "Индианы".

Текущий сезон - 22-й для Картера в НБА, это рекорд лиги. Он провел 28 матчей, в которых набирал в среднем 5,3 очка, делал 2 подбора, 1 передачу. Всего в регулярных чемпионатах НБА Картер провел 1509 матчей, в среднем набирая 16,9 очка.

Форвард был выбран клубом "Голден Стэйт" на драфте НБА 1998 года под общим пятым номером, после чего его сразу обменяли в "Торонто". После первого сезона его признали лучшим новичком. За "Торонто" Картер играл до 2004 года, позднее выступал в составе "Нью-Джерси" (нынешнее название - "Бруклин"), "Орландо", "Финикса", "Далласа", "Мемфиса" и "Сакраменто". Форвард восемь раз участвовал в Матче звезд НБА, по одному разу входил во вторую и третью сборные лучших игроков сезона.