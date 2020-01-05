{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Винс Картер стал первым баскетболистом в НБА, игравшим в четырех десятилетиях

42-летний форвард "Атланты" проводит 22-й сезон
Винс Картер AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Винс Картер
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 5 января. Форвард "Атланты" Винс Картер стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), появлявшимся на площадке в четырех разных десятилетиях.

В ночь на воскресенье 42-летний Картер вышел на паркет в домашнем матче регулярного чемпионата против "Индианы".

Текущий сезон - 22-й для Картера в НБА, это рекорд лиги. Он провел 28 матчей, в которых набирал в среднем 5,3 очка, делал 2 подбора, 1 передачу. Всего в регулярных чемпионатах НБА Картер провел 1509 матчей, в среднем набирая 16,9 очка.

Форвард был выбран клубом "Голден Стэйт" на драфте НБА 1998 года под общим пятым номером, после чего его сразу обменяли в "Торонто". После первого сезона его признали лучшим новичком. За "Торонто" Картер играл до 2004 года, позднее выступал в составе "Нью-Джерси" (нынешнее название - "Бруклин"), "Орландо", "Финикса", "Далласа", "Мемфиса" и "Сакраменто". Форвард восемь раз участвовал в Матче звезд НБА, по одному разу входил во вторую и третью сборные лучших игроков сезона.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Ковальчук поприветствовал болельщиков "Монреаля" на французском языке
Российский форвард впервые пообщался с прессой после подписания контракта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС