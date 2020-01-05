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НХЛ

"Тампа" одержала шестую победу подряд в НХЛ, Кучеров и Сергачев набрали очки

"Тампа" обыграла "Оттаву" со счетом 5:3, Евгения Малкина признали первой звездой победного матча "Питтсбурга" против "Монреаля"
Никита Кучеров и Михаил Сергачев AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Никита Кучеров и Михаил Сергачев
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 5 января. "Тампа" обыграла "Оттаву" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Картер Вераге (23-я минута), Кевин Шаттенкирк (24), Брэйден Пойнт (49), Тайлер Джонсон (59) и Алекс Киллорн (60). У проигравших отличились Крис Тирни (21), Жан-Габриэль Пажо (32) и Марк Боровецки (40).

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В составе "Тампы" нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по одной результативной передаче. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе. У "Оттавы" форвард Артем Анисимов записал на свой счет голевой пас, нападающий Владислав Наместников отличиться не сумел.

"Тампа" одержала шестую победу кряду, команда идет на третьем месте в таблице Атлантического дивизиона с 50 очками в 40 играх. "Оттава" занимает предпоследнее место с 37 очками в 42 встречах.

В другом матче "Питтсбург" в овертайме обыграл "Монреаль" на выезде со счетом 3:2, форвард гостей Евгений Малкин отметился передачей и был назван первой звездой матча. Илья Ковальчук, подписавший в пятницу контракт с "Монреалем", участия во встрече не принимал, ожидается, что он сыграет в следующем матче команды.

Хет-трик Рантанена

"Колорадо" на выезде оказался сильнее "Нью-Джерси" со счетом 5:2, в составе победителей три шайбы забросил финский форвард Микко Рантанен. У "Колорадо" в запасе остался российский нападающий Валерий Ничушкин, форвард Владислав Каменев провел на льду менее 10 минут, но сумел отметиться результативным пасом. Форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев очков не набрал и завершил матч с худшим показателем полезности в команде - минус 3.

"Торонто" в домашнем матче обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:0. Голкипер канадской команды Майкл Хатчинсон отразил все 33 броска по своим воротам. На счету российского голкипера "Айлендерс" Семена Варламова 20 сэйвов.

Теги
Малкин, Евгений Владимирович
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