Чагин: автомобилестроение испытывает нехватку молодых конструкторов и инженеров

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Автомобилестроительная отрасль испытывает недостаток в молодых специалистах, однако раллийная команда "Камаз-мастер" ведет работу по привлечению молодежи. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель команды Владимир Чагин.

Экипажи "Камаз-мастер" 16 раз выигрывали ралли-марафон "Дакар" в зачете грузовиков, Чагин семь раз становился победителем.

"Молодых, толковых и грамотных специалистов в автомобилестроении, к сожалению, сейчас мало. Молодежь перестало тянуть к той работе, которая требует участия рук, проектирования, конструирования, - сказал Чагин. - Мы сейчас испытываем нехватку конструкторов, механиков, инженеров. Сейчас в команде есть пять экипажей примерно одинакового уровня, но время пройдет очень быстро, и им придется уходить из большого спорта, сейчас нужно думать о том, кто сменит действующие экипажи, чтобы не произошел разрыв успехов команды".

"Это нас заставило в 2016 году начать детский картинговый проект "Камаз-мастер юниор". Мы берем мальчишек с шести лет и ведем эту работу, мне очень нравится, это очень интересное направление. Вообще, то время, которое ты уделил детям, молодежи, - это самое правильно проведенное время. Надо жить завтрашним днем нашего завода, республики и страны", - сказал собеседник агентства.

Ралли-марафон "Дакар" 2020 года стартовал в воскресенье в Саудовской Аравии и завершится 17 января.