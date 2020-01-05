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Футбол в Испании

СМИ: "Реал" намерен приобрести футболиста "Фламенго" Рейнира за €30 млн

В завершившемся чемпионате Бразилии Рейнир провел за команду из Рио-де-Жанейро 14 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи

ТАСС, 5 января. Испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид) готов предложить бразильскому "Фламенго" €30 млн за полузащитника Хесуса Рейнира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, стороны уже договорились о трансфере и подпишут соглашение 19 января, когда бразильскому футболисту исполнится 18 лет. Мадридский клуб таким образом избежит дополнительных трудностей, связанных с подписанием несовершеннолетних игроков.

"Фламенго" стал чемпионом Бразилии в 2019 году. В минувшем чемпионате Рейнир провел за команду из Рио-де-Жанейро 14 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. По информации Marca, бразилец не сразу попадет в основной состав "Реала", некоторое время он проведет в резервной команде мадридцев - "Кастилье".

После 19 туров "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 40 очков. Мадридцы уступают лидеру "Барселоне" по дополнительным показателям. 8 января "Реал" встретится с "Валенсией" в полуфинале Суперкубка Испании, матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия). В ближайшей игре чемпионата Испании 18 января мадридцы на домашнем стадионе примут "Севилью".

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