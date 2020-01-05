Сборная России по хоккею проводит тренировку в полном составе перед финалом молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в полном составе проводят тренировку перед финальным матчем молодежного чемпионата мира с командой Канады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск. Состав пятерок сборной России на утренней тренировке не претерпел изменений по сравнению с полуфинальной игрой со шведами (5:4 в овертайме).