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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России по хоккею проводит тренировку в полном составе перед финалом молодежного ЧМ

Состав пятерок не претерпел изменений по сравнению с полуфинальной игрой со шведами
Игроки молодежной сборной России Федерация хоккея России
Описание
Игроки молодежной сборной России
© Федерация хоккея России

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в полном составе проводят тренировку перед финальным матчем молодежного чемпионата мира с командой Канады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск. Состав пятерок сборной России на утренней тренировке не претерпел изменений по сравнению с полуфинальной игрой со шведами (5:4 в овертайме).

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Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Амир Мифтахов, Ярослав Аскаров, Даниил Исаев;

Белые: Александр Романов - Данила Галенюк, Григорий Денисенко - Александр Хованов - Егор Соколов;

Синие: Даниил Пыленков - Егор Замула, Павел Дорофеев - Иван Морозов - Никита Александров;

Красные: Даниил Мисюль - Даниил Журавлев, Кирилл Марченко - Дмитрий Воронков - Василий Подколзин;

Зеленые: Антон Малышев, Никита Ртищев - Павел Круглов - Максим Соркин - Максим Грошев.

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