Тренер сборной РФ: экипаж Стульнева мог побороться за медали ЧЕ по бобслею в четверках

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский экипаж боба-четверки, который пилотировал Алексей Стульнев, потенциально был способен завоевать медали чемпионата Европы. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский.

В субботу Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвертое место в соревновании четверок на третьем этапе Кубка мира, который проходил в немецком Винтерберге. В рамках этапа были разыграны медали чемпионата Европы среди экипажей-четверок. Весь пьедестал почета заняли немецкие бобслеисты, первое место в активе экипажа под управлением Йоханнеса Лохнера, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 50,54 секунды, второе место занял экипаж Франческо Фридриха (+0,02), третье - экипаж Барфуса Вальтера (+0,22). Стульнев отстал от победителей на 0,33 секунды, другой российский экипаж занял седьмое место в зачете чемпионата Европы - Ростислав Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Егор Грязнов уступили экипажу Лохнера 0,74 секунды.

"Мы очень надеялись, что экипаж Алексея Стульнева сумеет попасть в тройку призеров чемпионата Европы, но, к сожалению, ребятам совсем немного не хватило дотянуться до медалей, - считает Щегловский. - После первого заезда наш экипаж проигрывал третьему месту всего 0,01 секунды, но во втором ему так и не удалось ликвидировать это отставание. Я считаю, что Стульнев очень хорошо проехал в обоих заездах и не сделал грубых ошибок. Но так сложилось, что первые три места заняли немецкие экипажи, выступавшие на своей домашней трассе".

"Если говорить про нашего дебютанта Гайтюкевича, то я считаю, что он выступил достойно, став седьмым на чемпионате Европы. В первый день он показал лучший стартовый разгон в первом заезде, потом был третьим и четвертым. Спортсмен приобрел хороший опыт. Гайтюкевич - это наше будущее, он в начале своей спортивной карьеры, но ему пока не хватает опыта, чтобы показывать стабильные результаты", - заключил старший тренер.

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 14 по 16 февраля в латвийской Сигулде. Однако в связи с особенностями профиля латвийской трассы и отсутствием возможности проводить на ней соревнования четверок медали европейского первенства в этой дисциплине были разыграны в Винтерберге.