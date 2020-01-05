Легков выиграл любительский масс-старт в преддверии финала лыжной гонки "Тур де Ски"

ТАСС, 5 января. Олимпийский чемпион Александр Легков, завершивший карьеру в 2018 году, одержал победу в любительском масс-старте в преддверии финального этапа многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

36-летний Легков преодолел дистанцию 10 км за 30 минут 40,6 секунды. Вторым стал итальянец Флориан Капелло (+28,1), третьим - бывший российский лыжник Сергей Турышев (+34,2).

Легков является олимпийским чемпионом 2014 года в масс-старте на дистанции 50 км, также в его активе серебряная медаль Игр в Сочи в эстафете 4х10 км. Он является серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов мира. Легков по причине допинговых разбирательств был вынужден пропустить Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, позднее все обвинения со спортсмена были сняты. В апреле 2018 года спортсмен объявил о завершении карьеры.

Заключительные гонки "Тур де Ски" пройдут позднее в воскресенье, в этот день состоятся женская и мужская гонки с общего старта свободным стилем. Женская гонка начнется в 15:15 мск, мужская - в 17:15 мск.