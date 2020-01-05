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КХЛ

Клуб КХЛ "Спартак" проведет минуту молчания в память о Товбулатове перед матчем с "Динамо"

Бывший владелец и вице-президент "Спартака" скончался в субботу на 68-м году жизни

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Спартак" проведет минуту молчания в память о бывшем владельце и вице-президенте клуба Гелани Товбулатове перед началом домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Динамо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Андрей Веревко.

Товбулатов скончался в субботу на 68-м году жизни. Матч "Спартак" - "Динамо" (Москва) пройдет в воскресенье и начнется в 17:30 мск.

"Перед сегодняшним матчем пройдет минута молчания. Прощание с Товбулатовым состоится сегодня", - сказал Веревко.

Товбулатов был учредителем и президентом международного турнира Кубок "Спартака", проводившегося летом с 1994 по 2007 год. С 1994 по 2001 год в нем традиционно участвовала сборная "Звезд России", составленная из российских игроков, выступавших в Национальной хоккейной лиге. Товбулатов занимал пост вице-президента "Спартака" с 1993 по 1999 год.

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