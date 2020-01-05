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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить €52,7 млн и отдать Лингарда за Мэддисона

Клуб намерен предложить полузащитнику "Лестера" трехкратное увеличение зарплаты, что составит €175 тыс. в неделю

ТАСС, 5 января. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен пополнить состав полузащитником "Лестера" Джеймсом Мэддисоном, за которого готов отдать нападающего Джесси Лингарда и доплатить €52,7 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации издания, манчестерский клуб намерен предложить Мэддисону трехкратное увеличение зарплаты, что составит €175 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне 27-летний Лингард сыграл за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, на его счету один гол и одна результативная передача. В то же время за 23 игры этого сезона, проведенные в составе "Лестера", 23-летний Мэддисон девять раз поразил ворота соперников и отдал три голевые передачи.

После 21 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) "Лестер" занимает второе место, набрав 45 очков. "Манчестер Юнайтед" расположился на пятой позиции с 31 очком.

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