СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить €52,7 млн и отдать Лингарда за Мэддисона

ТАСС, 5 января. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен пополнить состав полузащитником "Лестера" Джеймсом Мэддисоном, за которого готов отдать нападающего Джесси Лингарда и доплатить €52,7 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации издания, манчестерский клуб намерен предложить Мэддисону трехкратное увеличение зарплаты, что составит €175 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне 27-летний Лингард сыграл за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, на его счету один гол и одна результативная передача. В то же время за 23 игры этого сезона, проведенные в составе "Лестера", 23-летний Мэддисон девять раз поразил ворота соперников и отдал три голевые передачи.

После 21 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) "Лестер" занимает второе место, набрав 45 очков. "Манчестер Юнайтед" расположился на пятой позиции с 31 очком.