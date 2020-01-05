Мещеряков: "Локомотив" рассчитывает, что тренерский штаб исправит ситуацию в РПЛ

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Локомотив" рассчитывает, что тренерский штаб команды благодаря работе на сборах сумеет исправить нынешнее турнирное положение в чемпионате России. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера "Локомотива" в праздничные дни. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды, - сказал Мещеряков. - Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел".

"Локомотив" занимает пятое место в чемпионате России, в 19 матчах набрав 34 очка. Нынешний контракт с Семиным рассчитан до конца июня. Под руководством Семина железнодорожники впервые с 2004 года выиграли чемпионат России в 2018 году и два года подряд играли в групповой стадии Лиги чемпионов (2018, 2019).