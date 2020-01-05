СМИ: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по покупке двух футболистов "Вулверхэмптона"

ТАСС, 5 января. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести мексиканца Рауля Хименеса и португальца Рубена Невеша, которые выступают за "Вулверхэмптон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

По информации издания, представители "Манчестер Юнайтед" уже отправили в "Вулверхэмптон" запрос о начале переговоров по трансферам нападающего и полузащитника.

Хименес в нынешнем сезоне сыграл за "Вулверхэмптон" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал девять голевых передач. На его счету 82 игры за сборную Мексики, в которых он 23 раза поразил ворота соперников и отдал 12 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего нападающего составляет €42 млн.

Невеш 31 раз выходил на поле в составе "Вулверхэмптона" в нынешнем сезоне. На его счету три забитых мяча и две голевые передачи. За сборную Португалии он сыграл 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника составляет €50 млн.

"Вулверхэмптон" находится на седьмом месте в Английской премьер-лиге, набрав после 21 матча 30 очков. "Манчестер Юнайтед" расположился на пятой позиции - 31 очко.