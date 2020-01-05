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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фазель: распределение сборных по группам на МЧМ по хоккею было не совсем справедливым

Группы составляются согласно рейтингу молодежных сборных Международной федерации хоккея по итогам прошлых чемпионатов мира
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Состав групп на предварительном этапе молодежного чемпионата мира по хоккею был не совсем равным по силе. Об этом на пресс-конференции в воскресенье рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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В группе А, которая проводила матчи в Тршинеце, выступали сборные Швеции, Швейцарии, Финляндии, Словакии и Казахстана. В группу В в Остраве попали команды Канады, США, России, Чехии и Германии. Группы составляются согласно рейтингу молодежных сборных IIHF по итогам прошлых чемпионатов мира.

"Группы составляются по спортивному принципу, сборная Швейцарии в прошлом году вышла в полуфинал и поэтому получились такие группы. Все пять команд в группе в Остраве были очень конкурентоспособными. В другой группе тоже были сильные команды, швейцарцы обыграли финнов и сделали сетку более интересной. К тому же сборные Казахстана и Германии играли решающий матч", - отметил Фазель.

"В этом году я согласен, что была особая ситуация. В следующем году группы будут более ровные. Здесь был атакующий хоккей. Скорость и индивидуальные способности игроков с каждым годом становятся все выше и выше", - добавил президент IIHF.

Молодежный чемпионат мира завершится в воскресенье. В финале сыграют сборные России и Канады. В матче за третье место сыграют команды Швеции и Финляндии.

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