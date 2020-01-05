Фазель: распределение сборных по группам на МЧМ по хоккею было не совсем справедливым

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Состав групп на предварительном этапе молодежного чемпионата мира по хоккею был не совсем равным по силе. Об этом на пресс-конференции в воскресенье рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В группе А, которая проводила матчи в Тршинеце, выступали сборные Швеции, Швейцарии, Финляндии, Словакии и Казахстана. В группу В в Остраве попали команды Канады, США, России, Чехии и Германии. Группы составляются согласно рейтингу молодежных сборных IIHF по итогам прошлых чемпионатов мира.

"Группы составляются по спортивному принципу, сборная Швейцарии в прошлом году вышла в полуфинал и поэтому получились такие группы. Все пять команд в группе в Остраве были очень конкурентоспособными. В другой группе тоже были сильные команды, швейцарцы обыграли финнов и сделали сетку более интересной. К тому же сборные Казахстана и Германии играли решающий матч", - отметил Фазель.

"В этом году я согласен, что была особая ситуация. В следующем году группы будут более ровные. Здесь был атакующий хоккей. Скорость и индивидуальные способности игроков с каждым годом становятся все выше и выше", - добавил президент IIHF.

Молодежный чемпионат мира завершится в воскресенье. В финале сыграют сборные России и Канады. В матче за третье место сыграют команды Швеции и Финляндии.