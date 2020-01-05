IIHF рассчитывает, что НХЛ даст ответ по участию своих игроков в Олимпиаде до сентября

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) намерена до сентября узнать, смогут ли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Лига отказалась приостанавливать сезон во время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане.

"Мы сразу после праздников созвонились с [комиссионером НХЛ Гэри] Беттмэном, но пока никакого решения нет. В Пхёнчхане у нас уже был опыт, когда НХЛ очень поздно отказалась от Олимпиады. Сейчас мы хотим получить ответ от профсоюза игроков лиги заранее. Последние команды квалифицируются на Олимпиаду в сентябре, мы должны знать о решении НХЛ до этого времени", - сказал Фазель.

"Есть несколько вариантов развития событий - с НХЛ, без НХЛ или мы вообще не поедем туда. Но наша миссия - развивать хоккей, чтобы сделать его лучше, и Олимпиада должна быть турниром сильнейших против сильнейших. Китай - это хороший рынок, Гэри - умный человек, надеюсь, в конечном итоге НХЛ поедет туда", - добавил Фазель.

"В Пхёнчхане был тоже интересный хоккей с неожиданным финалом. Но для болельщиков и хоккея лучше, когда на Олимпиаде выступают все сильнейшие", - заключил президент IIHF.

О неучастии своих игроков в Олимпиаде-2018 НХЛ объявила в марте 2017 года. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.