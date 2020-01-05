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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России

Санкции WADA могут коснутся национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии
Президент IIHF Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом он рассказал журналистам.

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9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Применительно к хоккею говорилось, что санкции не должны коснуться проведения молодежного первенства мира.

"IIHF получила информацию от WADA. Ничего не изменится", - сказал Фазель.

Санкции могут коснутся национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии. "Мы ждем итоги апелляции", - отметил Фазель.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA, а 27 декабря организация отправила уведомление об этом, теперь WADA сообщит о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Санкции могут вступить в силу только после решения CAS.

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