Рекордные 12 стран показывали молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 года

Чемпионат мира проходит в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Трансляции матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года были проведены в рекордных 12 странах. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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"Рекордные 12 стран освещали этот чемпионат мира. Помимо всех стран, чьи команды участвовали, турнир показывали на Украине и в Белоруссии", - сказал Фазель.

Также президент IIHF сообщил, что матчи молодежного чемпионата мира в Чехии посетят в общей сложности около 175 тысяч человек. "Я считаю, что провести чемпионат в Остраве, а не в Праге было хорошим решением - это исторически хоккейный город. На играх была потрясающая атмосфера и для болельщиков были созданы все условия, в частности недорогие билеты. Думаю, что Чехия может побить рекорд посещаемости молодежных чемпионатов мира в Европе", - отметил Фазель.

"Турнир не смог побить рекорд посещаемости чемпионатов мира в Европе, установленный в Финляндии в 2016 году. Тогда организаторы использовали большие арены, и матчи посетили 215 тысяч зрителей при заполняемости в 60 процентов. В Чехии заполняемость арен составила 81 процент", - добавил генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Мартин Урбан.

Молодежный чемпионат мира завершится в воскресенье. В финале сыграют сборные России и Канады. В матче за третье место встретятся команды Швеции и Финляндии.