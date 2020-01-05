Лыжник Александр Большунов стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски"

ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км на заключительном этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" и стал победителем соревнований, которые завершились в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Крюгер, показавший результат 30 минут 55,8 секунды. Большунов отстал от победителя на 22,5 секунды. Россиянин Сергей Устюгов финишировал шестым (+35,6), что позволило ему занять второе место в общем зачете. Третье место по итогам "Тур де Ски" занял норвежец Йоханнес Клебо, показавший 21-й результат в последней гонке (+1.32,3).