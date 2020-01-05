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"Тур де Ски"

Тренер: Большунов после победы в "Тур де Ски" сосредоточится на победе в общем зачете КМ

Юрий Бородавко считает, что россиянин прибавил в плане прохождения горных участков
Тренер Юрий Бородавко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Юрий Бородавко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" сосредоточится на победе в общем зачете Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

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В воскресенье Большунов финишировал четвертым в заключительной гонке многодневки, что позволило ему одержать победу в общем зачете "Тур де Ски". Традиционно соревнования завершал подъем лыжников по горнолыжной трассе длиной в 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме.

"Победа на "Тур де Ски" - знаменательное событие, в этом сезоне этот старт был главным. Занять первое место в таком соревновании очень престижно, и Саше это удалось. Во многом по той причине, что он очень прибавил именно в плане прохождения горных участков", - сказал Бородавко.

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"Задача победить в общем зачете Кубка мира была поставлена изначально, сейчас надо отдохнуть, скинуть физическое и психологическое напряжение и продолжать готовиться к следующим гонкам, ведь жизнь на этой победе не заканчивается, - добавил Бородавко. - Мы уже думаем о второй части сезона, победа в общем зачете - это то, к чему мы будем стремиться, для этого мы и участвуем в соревнованиях. Но эту задачу будем решать пошагово, сейчас надо отдохнуть и набраться сил".

23-летний Большунов впервые на главном старте сезона сумел оставить позади ровесника из Норвегии трехкратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Йоханнеса Клебо. "Я бы не сравнивал Олимпийские игры и чемпионат мира с "Тур де Ски", эта многодневка значима, но она все же стоит особняком. Но, конечно, победа всегда придает уверенности, поэтому надеюсь, что Саша и дальше будет побеждать", - отметил тренер лыжника.

Для Большунова победа на "Тур де Ски" стала первой в карьере. Второе место в общем зачете занял еще один российский лыжник Сергей Устюгов, который победил в многодневке два года назад.

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"Тур де Ски"
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