"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Мидлсбро" в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу

ТАСС, 5 января. "Тоттенхэм" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Мидлсбро" в гостевом матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

На 50-й минуте нападающий "Мидлсбро" Эшли Флэтчер открыл счет, затем в составе гостей отличился Лукас Моура (61). Согласно регламенту турнира, команды ждет переигровка.

Последний раз команды играли между собой в феврале 2017 года в рамках чемпионата Англии, тогда домашнюю победу одержал "Тоттенхэм" (1:0). Последняя победа "Мидлсбро" датирована 16 августа 2008 года (2:1). "Тоттенхэм" с момента назначения на пост главного тренера Жозе Моуринью 20 ноября прошлого года пропустил в 11 из 12 матчей, единственный раз подопечные португальского специалиста сохранили ворота в неприкосновенности в игре 16-го тура чемпионата Англии против "Бёрнли" (5:0).

В других кубковых матчах дня "Челси" дома обыграл "Ноттингем Форест" (2:0), а "Кристал Пэлас" проиграл на своем поле "Дерби Каунти" (0:1). Все матчи третьего раунда официально начинаются на одну минуту позже в связи с акцией в поддержку обеспокоенности психическим здоровьем.

Результаты других матчей игрового дня: