Легков: новый формат "Тур де Ски" пришелся на руку лыжникам Большунову и Устюгову

Большунов стал победителем общего зачета в нынешней многодневке, Устюгов занял второе место, трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Традиционно соревнования завершал подъем по горнолыжной трассе в итальянском Валь-ди-Фьемме, но в нынешнем сезоне победитель общего зачета определялся по итогам масс-старта и подсчета времени в генеральной классификации. Ранее последним стартом была гонка преследования и победителем был тот, кто первым поднимался на вершину.

"Наверное, масс-старт нашим пришелся на руку. Это тотальный контроль до последнего километра, если есть силы, то можно контролировать, - сказал Легков. - У наших силы оставались, у Клебо были все шансы контролировать ситуацию, но силы, видимо, не позволили ему это сделать, идя в гору. Гора - такая коварная штука, и она показала, что Клебо с ней не справился".

"В том году Клебо шел с преимуществом и контролировал ситуацию, в этом году такой ситуации не было. Масс-старт показал, что этот формат нам более подходит, но это зависит от физического состояния. Не могу сказать, что Клебо в плохом состоянии, но гора распорядилась по-другому. С точки зрения теории, масс-старт подошел нам больше, чем норвежцам", - добавил он.

Легков рад, что Большунов и Устюгов сумели навязать конкуренцию норвежцу. "Психологически он точно не расстроен, но то, что победа и второе место сегодня у российских спортсменов - это прекрасно. Здорово, что есть два таких богатыря, которые борются с ним. В спринтерских качествах они ему уступают, но в общем по дистанции они сильнее, что они и показали", - подчеркнул Легков.