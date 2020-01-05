{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Тур де Ски"

Легков: новый формат "Тур де Ски" пришелся на руку лыжникам Большунову и Устюгову

Олимпийский чемпион рад, что российские лыжники сумели навязать конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо
Александр Легков Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Александр Легков
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый формат лыжной многодневки "Тур де Ски" пришелся на руку россиянам Александру Большунову и Сергею Устюгову. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион, победитель "Тур де Ски" 2013 года Александр Легков.

На эту тему
Лыжник Александр Большунов стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски"

Большунов стал победителем общего зачета в нынешней многодневке, Устюгов занял второе место, трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Традиционно соревнования завершал подъем по горнолыжной трассе в итальянском Валь-ди-Фьемме, но в нынешнем сезоне победитель общего зачета определялся по итогам масс-старта и подсчета времени в генеральной классификации. Ранее последним стартом была гонка преследования и победителем был тот, кто первым поднимался на вершину.

"Наверное, масс-старт нашим пришелся на руку. Это тотальный контроль до последнего километра, если есть силы, то можно контролировать, - сказал Легков. - У наших силы оставались, у Клебо были все шансы контролировать ситуацию, но силы, видимо, не позволили ему это сделать, идя в гору. Гора - такая коварная штука, и она показала, что Клебо с ней не справился".

"В том году Клебо шел с преимуществом и контролировал ситуацию, в этом году такой ситуации не было. Масс-старт показал, что этот формат нам более подходит, но это зависит от физического состояния. Не могу сказать, что Клебо в плохом состоянии, но гора распорядилась по-другому. С точки зрения теории, масс-старт подошел нам больше, чем норвежцам", - добавил он.

Легков рад, что Большунов и Устюгов сумели навязать конкуренцию норвежцу. "Психологически он точно не расстроен, но то, что победа и второе место сегодня у российских спортсменов - это прекрасно. Здорово, что есть два таких богатыря, которые борются с ним. В спринтерских качествах они ему уступают, но в общем по дистанции они сильнее, что они и показали", - подчеркнул Легков.

Теги
"Тур де Ски"
Реклама на ТАСС
КХЛ
Херсли считает, что реализация моментов не является серьезной проблемой для ХК "Спартак"
В матче против "Динамо" красно-белые нанесли 34 броска по воротам соперника, но шайб так и не забросили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС