Московское "Динамо" победило "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11290 зрителей, что стало лучшим показателем посещаемости домашних матчей "Спартака" в текущем сезоне.
Дубль оформил Андре Петерссон (9-я и 21-я минуты), также отличился Дмитрий Яшкин (60), на 17-й минуте Яшкин не реализовал буллит. Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев сделал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до семи матчей (3 шайбы + 9 передач), всего в активе 32-летнего форварда 51 (12+39) очко в 45 матчах текущего сезона, что является лучшим результатом в лиге. Голкипер "Динамо" Иван Бочаров во втором матче подряд сумел сохранить ворота в неприкосновенности, всего в активе 24-летнего вратаря теперь пять "сухих" матчей в текущем сезоне.
Перед началом матча "Спартак" провел минуту молчания в память о бывшем владельце клуба Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни.
"Спартак" во второй раз проиграл "Динамо" в текущем сезоне, в первом матче между командами 6 сентября "Динамо" на домашнем льду в овертайме переиграло соперников со счетом 3:2. Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, "Динамо" одержало 47 (две в овертайме и три - по буллитам) побед, "Спартак" выиграл в 27 (две в овертайм, три - по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом.
"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. "Спартак", потерпевший третье поражение кряду, идет пятым, имея в активе 54 очка после 44 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 7 декабря на домашней площадке примут хабаровский "Амур", а команда Олега Знарка в тот же день дома встретится с петербургским СКА.
Результаты других матчей игрового дня: "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:0; "Металлург" (Магнитогорск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1; "Витязь" (Подольск) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:3; "Локомотив" (Ярославль) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:0; "Северсталь" (Череповец) - "Амур" - 2:1; "Динамо" (Минск) - СКА - 1:4; "Ак Барс" (Казань) - Трактор (Челябинск) - 4:3 (ОТ).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|43
|26
|3
|2
|0
|3
|9
|141-71
|65
|2
|СКА
|45
|19
|5
|5
|2
|3
|11
|119-91
|63
|3
|Динамо Мск
|45
|22
|4
|1
|4
|2
|12
|131-99
|60
|4
|Йокерит
|42
|19
|5
|1
|3
|4
|10
|125-108
|57
|5
|Спартак
|44
|17
|3
|4
|1
|5
|14
|120-104
|54
|6
|Локомотив
|45
|17
|3
|5
|1
|2
|17
|121-113
|53
|7
|Витязь
|44
|16
|2
|4
|4
|3
|15
|93-109
|51
|8
|Торпедо
|44
|16
|4
|2
|3
|1
|18
|124-118
|48
|9
|Сочи
|44
|13
|3
|1
|1
|6
|20
|91-117
|41
|10
|Северсталь
|45
|8
|3
|4
|3
|6
|21
|91-127
|39
|11
|Динамо Р
|44
|9
|5
|0
|1
|2
|27
|78-132
|31
|12
|Динамо Мн
|44
|7
|2
|1
|5
|5
|24
|96-154
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|41
|26
|1
|2
|3
|1
|8
|120-72
|62
|2
|Авангард
|44
|23
|1
|3
|2
|4
|11
|115-85
|60
|3
|Барыс
|43
|18
|5
|1
|0
|7
|12
|98-88
|55
|4
|Автомобилист
|43
|16
|7
|1
|2
|4
|13
|109-102
|54
|5
|Металлург Мг
|45
|16
|2
|4
|4
|3
|16
|105-98
|51
|6
|Куньлунь
|46
|15
|3
|3
|3
|3
|19
|100-114
|48
|7
|Сибирь
|43
|19
|1
|1
|3
|2
|17
|91-97
|47
|8
|Салават Юлаев
|42
|16
|4
|1
|5
|0
|16
|99-94
|47
|9
|Адмирал
|42
|13
|4
|4
|1
|2
|18
|91-105
|45
|10
|Нефтехимик
|44
|13
|2
|4
|2
|4
|19
|102-113
|44
|11
|Амур
|43
|14
|1
|3
|2
|3
|20
|82-93
|41
|12
|Трактор
|45
|14
|3
|0
|2
|1
|25
|91-119
|37