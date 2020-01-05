Московское "Динамо" победило "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11290 зрителей, что стало лучшим показателем посещаемости домашних матчей "Спартака" в текущем сезоне.

Дубль оформил Андре Петерссон (9-я и 21-я минуты), также отличился Дмитрий Яшкин (60), на 17-й минуте Яшкин не реализовал буллит. Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев сделал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до семи матчей (3 шайбы + 9 передач), всего в активе 32-летнего форварда 51 (12+39) очко в 45 матчах текущего сезона, что является лучшим результатом в лиге. Голкипер "Динамо" Иван Бочаров во втором матче подряд сумел сохранить ворота в неприкосновенности, всего в активе 24-летнего вратаря теперь пять "сухих" матчей в текущем сезоне.

Перед началом матча "Спартак" провел минуту молчания в память о бывшем владельце клуба Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни.

"Спартак" во второй раз проиграл "Динамо" в текущем сезоне, в первом матче между командами 6 сентября "Динамо" на домашнем льду в овертайме переиграло соперников со счетом 3:2. Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, "Динамо" одержало 47 (две в овертайме и три - по буллитам) побед, "Спартак" выиграл в 27 (две в овертайм, три - по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. "Спартак", потерпевший третье поражение кряду, идет пятым, имея в активе 54 очка после 44 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 7 декабря на домашней площадке примут хабаровский "Амур", а команда Олега Знарка в тот же день дома встретится с петербургским СКА.

Результаты других матчей игрового дня: "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:0; "Металлург" (Магнитогорск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1; "Витязь" (Подольск) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:3; "Локомотив" (Ярославль) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:0; "Северсталь" (Череповец) - "Амур" - 2:1; "Динамо" (Минск) - СКА - 1:4; "Ак Барс" (Казань) - Трактор (Челябинск) - 4:3 (ОТ).