Гонщик "Камаз-мастер" Шибалов отметил сложность первого участка ралли-марафона "Дакар"

Экипаж Шибалова стал победителем первого этапа в категории грузовиков, показав время 3 часа 40.35 минуты на спецучастке протяженностью 752 км.

"Этап прошел не без приключений, немного проехали не так, как хотели. Были нюансы, которые нас сдерживали, если бы не это, время было бы лучше. Для первого дня организаторы сделали такой спецучасток, какие обычно бывают в середине гонки, думаю, все участники сегодня попотели. Да, были тесты перед стартом "Дакара", но все равно на трассе все по-другому, так что тут не предугадаешь", - сказал Шибалов.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.