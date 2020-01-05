Сборная России проиграла канадцам и стала серебряным призером молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей.

В составе канадцев отличились Дилан Козенс (32-я минута), Коннор Макмайкл (50), Баррет Хэйтон (52) и Эйкил Томас (57). У россиян шайбы забросили Никита Александров (31), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). Шайба Александрова была засчитана после просмотра видеоповтора, Козенс отличился, реализовав численное преимущество в два игрока. В составе сборной России лучшим игроком матча признан Александров, у канадцев - Хэйтон.

Капитан россиян Денисенко, отдавший голевую передачу, набрал в семи матчах турнира девять очков (3 шайбы + 6 голевых передач) и стал лучшим бомбардиром в составе сборной России. На прошлом мировом первенстве Денисенко также записал себе в актив девять очков (4+5), став лучшим бомбардиром всего турнира. Лучшими снайперами в составе россиян стали Павел Дорофеев, Александр Хованов, Егор Соколов, Дмитрий Воронков и Григоренко, забросившие по три шайбы. Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексис Лафренье отличился двумя голевыми передачами, всего на его счету 10 очков (4+6), лучшим бомбардиром в составе канадцев стал капитан команды Хэйтон, набравший 12 очков (5+7), в первой встрече команд он не стал снимать шлем после матча во время российского гимна.